В Тернополе создали интерактивную карту спортивных площадок

В городе функционирует 46 спортивных площадок, всех их можно найти на интерактивной карте.

В городе функционирует 46 спортивных площадок, всех их можно найти на интерактивной карте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Отныне жители города, которые проживают в том или ином микрорайоне, смогут легко просмотреть ближайшую спортивную локацию за одним кликом.

В настоящее время в городе функционирует 46 спортивных площадок: 19 спортивных площадок с тренажерным оборудованием, 27 универсальных спортивных площадок, а также Тернопольский городской стадион. Кроме того, на карту нанесены еще 13 спортивных объектов, которые запланировано отремонтировать.

"Развитие спорта является одним из приоритетов в работе Тернопольского городского совета. Нашей главной целью является не только развитие профессионального спорта, но и привлечение как можно большего количества тернополян к занятиям физической культурой и спортом, - отмечает городской глава Сергей Надал. - Именно поэтому мы работаем над совершенствованием и обновлением существующих спортивных площадок и проектируем новые объекты в каждом микрорайоне города".

Спортивные локации города с тренажерным оборудованием и универсальные спортивные площадки можно посмотреть по этой ссылке.