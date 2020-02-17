В Тернополе создали интерактивную карту спортивных площадок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Отныне жители города, которые проживают в том или ином микрорайоне, смогут легко просмотреть ближайшую спортивную локацию за одним кликом.
В настоящее время в городе функционирует 46 спортивных площадок: 19 спортивных площадок с тренажерным оборудованием, 27 универсальных спортивных площадок, а также Тернопольский городской стадион. Кроме того, на карту нанесены еще 13 спортивных объектов, которые запланировано отремонтировать.
"Развитие спорта является одним из приоритетов в работе Тернопольского городского совета. Нашей главной целью является не только развитие профессионального спорта, но и привлечение как можно большего количества тернополян к занятиям физической культурой и спортом, - отмечает городской глава Сергей Надал. - Именно поэтому мы работаем над совершенствованием и обновлением существующих спортивных площадок и проектируем новые объекты в каждом микрорайоне города".
Спортивные локации города с тренажерным оборудованием и универсальные спортивные площадки можно посмотреть по этой ссылке.
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