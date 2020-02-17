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17 февраля 2020, 10:46 2

В Тернополе создали интерактивную карту спортивных площадок

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17 февраля 2020, 10:46 2
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В городе функционирует 46 спортивных площадок, всех их можно найти на интерактивной карте.
В городе функционирует 46 спортивных площадок, всех их можно найти на интерактивной карте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Отныне жители города, которые проживают в том или ином микрорайоне, смогут легко просмотреть ближайшую спортивную локацию за одним кликом.

В настоящее время в городе функционирует 46 спортивных площадок: 19 спортивных площадок с тренажерным оборудованием, 27 универсальных спортивных площадок, а также Тернопольский городской стадион. Кроме того, на карту нанесены еще 13 спортивных объектов, которые запланировано отремонтировать.

"Развитие спорта является одним из приоритетов в работе Тернопольского городского совета. Нашей главной целью является не только развитие профессионального спорта, но и привлечение как можно большего количества тернополян к занятиям физической культурой и спортом, - отмечает городской глава Сергей Надал. - Именно поэтому мы работаем над совершенствованием и обновлением существующих спортивных площадок и проектируем новые объекты в каждом микрорайоне города".

Спортивные локации города с тренажерным оборудованием и универсальные спортивные площадки можно посмотреть по этой ссылке.


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