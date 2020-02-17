В Кабмине рассказали о реформе строительной отрасли
"Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры", - уточнил он в интервью "Интерфакс-Украина".
По словам вице-премьер-министра, работа над реформой объединила круг союзников, а для ее внедрения на практике привлекут экспертов.
Шмыгаль добавил, что реформа в строительной сфере будет схожей с реформой децентрализации. То есть, вопросы о нарушении прав (в частности, в области строительного рынка) можно будет решать на местном уровне.
По словам вице-премьера, сейчас правительство создает такую систему, которая исключит существование незаконных схем для застройщиков, архитекторов и подрядчиков. Это, в дальнейшем, поможет борьбе с незаконными стройками, отметил он.
Напомним, в начале этого года правительство выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ.
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