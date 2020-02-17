Похищение, угон, ДТП. Стали известны подробности погони в Днепре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
Погоня началась после того, как в Audi на ходу открылась задняя дверь и кто-то закричал "помогите!". Патрульные подали водителю сигнал остановиться, но тот не реагировал и 10 минут пытался убежать от полицейских, проезжая на красный свет светофоров. В итоге, на одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте.
В это время из Audi выскочили три человека. Двое бросились наутек, а третий побежал к патрульным. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем и везли в неизвестном направлении.
Полицейские догнали двух беглецов и задержали их. У одного из них, а также в салоне авто, инспекторы обнаружили предметы, похожие на боевое оружие. Предварительно это – травматические пистолеты.
Как выяснилось, мужчина, убегающий от полиции за рулем Audi, находится в розыске полицией Крыма за вымогательство.
Предварительно, мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.
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