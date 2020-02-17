Во Львовской области из озера извлекли тела четырех парней
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области:
16 февраля в Яворовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в водоеме в селе Коты обнаружен автомобиль.
Полицейские предварительно установили, что водитель "Ауди 80", 20-летний житель района, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство упало в водоем и перевернулся на крышу.
Водитель и трое пассажиров автомобиля были жителями Яворовского района, возраст ребят от 19 до 24 лет. Все четверо погибли на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством.
Проводится досудебное расследование.
Фото с сайтов ГУНП и ГСЧС.
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