За "пьяное" ДТП задержан полковник полиции спецназа

В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Один человек погиб

В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Один человек погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу ГБР.

Государственное бюро расследований задержало одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им дорожно-транспортного происшествия в Броварах Киевской области.

Установлено, что во время совершения ДТП сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.