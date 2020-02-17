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17 февраля 2020, 10:19 1

Работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена из-за ремонта

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17 февраля 2020, 10:19 1
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Во вторник, 18 февраля, будет приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" в связи с проведением работ по обновлению электрических сетей
Во вторник, 18 февраля, будет приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" в связи с проведением работ по обновлению электрических сетей

"По решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, Загороднюк рассказал о трех новых точках для разведения войск.

Также сообщалось, что украинская сторона на Минских переговорах предложила три участка разведения войск: контрольный пункт въезда и выезда Гнутово, железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка-2.


Донбас
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