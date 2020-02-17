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17 февраля 2020, 10:06 1

Россия установила возле Керченского моста посты для досмотра автомобилей

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17 февраля 2020, 10:06 1
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На подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска. Сотрудники российской полиции будут контролировать передвижение грузовых автомобилей и досматривать легковые.
Фото: Крым.Реалии
На подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска. Сотрудники российской полиции будут контролировать передвижение грузовых автомобилей и досматривать легковые.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

До этого посты российской дорожно-патрульной службы работали по временной схеме. Теперь возле Керченского моста стоят стационарные комплексы.

По данным ведомства, посты установили со стороны аннексированного Крыма и Краснодарского края соседней России.

Сообщается, что на постах предусмотрены помещения для работы нарядов ДПС, хранения специальных средств. Посты оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, смонтированы системы независимого энергоснабжения и круглосуточного видеонаблюдения.


Крым Керченский мост Россия
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