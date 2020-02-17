Памятник Ватутину хотят убрать из Мариинского парка

В мэрию обратились с инициативой демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину, установленный в Мариинском парке

В мэрию обратились с инициативой демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину, установленный в Мариинском парке

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета, пишет RegioNews.

"Против этого памятника были проведены десятки акций различными патриотическими организациями. Недавно неизвестные облили его зеленкой. Учитывая, что под памятником, вероятно, может быть его могила, прошу провести решение о цивилизованном демонтаже памятника и переносе могилы (если она есть) на территорию одного из кладбищ Киева", - отмечается в петиции.

Чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней.