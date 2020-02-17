18 февраля закроют КПВВ "Марьинка"

18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут обновлять систему электричества

Фото: пресс-центр операции Объединенных сил

18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут обновлять систему электричества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

По решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно приостановлен пропуск людей в этом контрольном пункте.

Как отметили в ООС, это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.

"Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.