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17 февраля 2020, 10:01

18 февраля закроют КПВВ "Марьинка"

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17 февраля 2020, 10:01
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18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут обновлять систему электричества
Фото: пресс-центр операции Объединенных сил
18 февраля в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут обновлять систему электричества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

По решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно приостановлен пропуск людей в этом контрольном пункте.

Как отметили в ООС, это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.

"Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.


КПВВ
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