Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В понедельник, 17 февраля, в Киеве на утро объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра

В понедельник, 17 февраля, в Киеве на утро объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра

"По прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении, информирует RegioNews. В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром на территории Украины без осадков, в Днепропетровской области местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Днепропетровской области местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков. Напомним, на понедельник прогнозировали потепление на западе и юге, а также ночные заморозки на востоке. В Киеве днем прогнозируют температуру воздуха от +7 до +9 градусов. Ночью термометры покажут до -1 градуса. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Ранее синоптики изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

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