Ситуация на Донбассе: боевики РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня
Как сообщает RegioNews, по данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям:
- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин;
- рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета;
- неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;
- в районе населенного пункта Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.
Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, в России назвали условия для проведения нового нормандского саммита.
- 12:19 17 февраля Рада планирует в пятницу заслушать отчет Кабмина Гончарука
- 11:45 17 февраля Председатель Львовской ОГА ищет таланты
- 11:35 17 февраля В Кабмине рассказали о реформе строительной отрасли
- 11:34 17 февраля В Днепре чиновники украли 7 миллионов на ремонте учебного заведения
- 11:10 17 февраля Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста
- 11:10 17 февраля Во Львове выделили миллион гривен на поддержку общественных организаций
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло