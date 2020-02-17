Ситуация на Донбассе: боевики РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня

16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Фото: штаб ООС

16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Как сообщает RegioNews, по данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям: - рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; - дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": - дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; - вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин; - рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета; - неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин; - в районе населенного пункта Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин. На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет. Напомним, в России назвали условия для проведения нового нормандского саммита.

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