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17 февраля 2020, 09:10

Ситуация на Донбассе: боевики РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня

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17 февраля 2020, 09:10
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16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
Фото: штаб ООС
16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Как сообщает RegioNews, по данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям:

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

- дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин;

- рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета;

- неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;

- в районе населенного пункта Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в России назвали условия для проведения нового нормандского саммита.


Донбас ООС зведення бойовики обстріли
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