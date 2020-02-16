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16 февраля 2020, 18:43 2

Алчевские металлурги бастуют из-за долгов по зарплате

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16 февраля 2020, 18:43 2
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На Алчевском металлургическом комбинате, который находится на оккупированной части Луганской области работники двух цехов объявили забастовку
На Алчевском металлургическом комбинате, который находится на оккупированной части Луганской области работники двух цехов объявили забастовку

Об этом сообщает ВВ со ссылкой на блогера "Луганский инсайд", пишет RegioNews.

13 февраля объявил забастовку и полностью прекратил работу железнодорожный цех, работники которого предъявили ряд требований руководству (на данный момент забастовка продолжается). По этой же причине бастует доменный цех.

Также жены сотрудников АМК собираются пикетировать "администрацию" Алчевска 17 февраля а 18 февраля "администрацию главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.


#Алчевський металургійний комбінат
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