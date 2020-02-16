ОРДЛО задолжали за воду более миллиарда гривен

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко определил сумму долга потребителей из ОРДО за водоснабжение перед коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" в 41 млн евро

Фото: страница Павла Кириленка в Facebook

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко определил сумму долга потребителей из ОРДО за водоснабжение перед коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" в 41 млн евро

Это случилось после его встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, пишет RegioNews со ссылкой на страницу Павла Кириленка в Facebook.

"Рассказал господину Кофоду, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область – как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия является частой причиной повреждения инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании, - рассказал Павел Кирилленко. - Проблему усугубляет и оккупационная власть: долг оккупированной территории перед "Водой Донбасса” на начало этого года превышает 41 млн евро".

Есть взять во внимание курс 26,5 гривен за евро, получается более миллиарда гривен. При этом реконструкцию "Воды Донбасса" после чего она сможет работать только на контролируемую часть Донецкой области, Павел Кириленко оценивает в 7,5 млрд грн.

Сами террористы пытаются заставить население платить за коммунальные услуги. Так, главари "ДНР" сейчас угрожают отключением от электричества тех, кто накопил долг в два месяца и больше. Однако это не спасет ситуацию. Во-первых, население привыкло не платить за коммуналку. Во-вторых, коммунальные тарифы в ОРДЛО давно уже нерентабельны и даже не покрывают себестоимость услуг.