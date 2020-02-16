В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
Следующая конференция состоится 19-21 февраля 2021, сказал ее председатель Вольфганг Ишингер, закрывая форум 16 февраля, пишет RegioNews.
"Надеюсь, что дебаты по оптимизма для Европы, оптимизм и стабильность на нашем континенте и вокруг даст толчок новой фазе обсуждений в следующем году", - подытожил он.
Давая оценку нынешней конференции, он отметил, что ее тема - Westlessness, или "беззападничество", "недостаток Запада" - спровоцировали немало дебатов. Некоторые соглашается с такой концепцией, другие - нет.
Несколько меньше внимания в этом году уделили ближневосточной тематике, чуть больше - центральной Азии. Впервые в истории на одной панели по Нагорно-Карабахскому конфликту сошлись президент Азербайджана и премьер-министр Армении.
Украину на форуме представлял Президент Владимир Зеленский, который выступил и принял участие в дискуссии, а также ряд министров, которые провели на полях форума двусторонние встречи.
- 18:43 16 февраля Алчевские металлурги бастуют из-за долгов по зарплате
- 18:20 16 февраля ОРДЛО задолжали за воду более миллиарда гривен
- 18:01 16 февраля В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
- 17:37 16 февраля Львовское Шкло не хочет принимать эвакуированных из Уханя украинцев
- 16:56 16 февраля На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса
- 16:39 16 февраля В Днепре разоблачили антиукраинского интернет-агитатора
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло