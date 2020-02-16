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16 февраля 2020, 18:01 1

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

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16 февраля 2020, 18:01 1
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В конференции приняли участие около 600 почетных гостей, включая почти 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны. Подавляющее большинство панелей была посвящена европейской и евроатлантической тематике
В конференции приняли участие около 600 почетных гостей, включая почти 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны. Подавляющее большинство панелей была посвящена европейской и евроатлантической тематике

Следующая конференция состоится 19-21 февраля 2021, сказал ее председатель Вольфганг Ишингер, закрывая форум 16 февраля, пишет RegioNews.

"Надеюсь, что дебаты по оптимизма для Европы, оптимизм и стабильность на нашем континенте и вокруг даст толчок новой фазе обсуждений в следующем году", - подытожил он.

Давая оценку нынешней конференции, он отметил, что ее тема - Westlessness, или "беззападничество", "недостаток Запада" - спровоцировали немало дебатов. Некоторые соглашается с такой концепцией, другие - нет.

Несколько меньше внимания в этом году уделили ближневосточной тематике, чуть больше - центральной Азии. Впервые в истории на одной панели по Нагорно-Карабахскому конфликту сошлись президент Азербайджана и премьер-министр Армении.

Украину на форуме представлял Президент Владимир Зеленский, который выступил и принял участие в дискуссии, а также ряд министров, которые провели на полях форума двусторонние встречи.


#мюнхенська конференція
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