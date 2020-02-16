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16 февраля 2020, 16:56 2

На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса

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16 февраля 2020, 16:56 2
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Как сообщили в министерстве здравоохранения, умерший - пожилой мужчина, который в последнее время не выезжал за границу и болел диабетом и гепатитом Б
Как сообщили в министерстве здравоохранения, умерший - пожилой мужчина, который в последнее время не выезжал за границу и болел диабетом и гепатитом Б

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет RegioNews.

На Тайване подтвердили 20 случаев заражения новым вирусом.

Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая, по одному летальному случае также зафиксировано на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.

Количество людей, инфицированных коронавирусом, по состоянию на 16 февраля выросла до 69 256, умерли 1669 человек.

2019-nCov принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.


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