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16 февраля 2020, 16:39

В Днепре разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

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16 февраля 2020, 16:39
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Оперативники и следователи Службы безопасности Украины установили, что житель Павлограда периодически ездил в Россию по частным делам и был завербован представителями спецслужб РФ
Оперативники и следователи Службы безопасности Украины установили, что житель Павлограда периодически ездил в Россию по частным делам и был завербован представителями спецслужб РФ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, мужчина вроде распространял через запрещены в Украине соцсети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности государства.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. Также возможен агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания он, по информации СБУ, получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.


#тероризм #СБУ
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