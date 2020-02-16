В Днепре разоблачили антиукраинского интернет-агитатора
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, мужчина вроде распространял через запрещены в Украине соцсети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности государства.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. Также возможен агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.
Указания он, по информации СБУ, получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
- 16:56 16 февраля На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса
- 16:39 16 февраля В Днепре разоблачили антиукраинского интернет-агитатора
- 16:23 16 февраля Задержанных украинских рыбаков арестовали на 10 суток
- 16:06 16 февраля Экс-мера - живодера Владимира Байдича уволили с работы
- 15:47 16 февраля Во Франковском "Голосе" меняют руководство
- 15:13 16 февраля Светлана Павелецкая будет руководить коммуникационным офисом Кабмина
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло