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16 февраля 2020, 16:06 1

Экс-мера - живодера Владимира Байдича уволили с работы

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16 февраля 2020, 16:06 1
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Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет уволил директора областного архива, экс-мера Хмельницкого Владимира Байдича, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге, едва не замучив до смерти
Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет уволил директора областного архива, экс-мера Хмельницкого Владимира Байдича, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге, едва не замучив до смерти

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение об увольнении Байдича.

Владимир Байдич перед увольнением получил выговор "за совершение дисциплинарного проступка – действия, которые вредят авторитету государственной службе" и "использование полномочий в личных интересах" (служебного автомобиля. - Ред.).

Напомним, в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с животными по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.
Живодером оказался директор Хмельницкого областного архива и бывший вице-мэр областного центра Владимир Байдич.


#Володимир Байдич
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