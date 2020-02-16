Во Франковском "Голосе" меняют руководство

Областную организацию партии возглавит Владимир Тищенко, городскую организацию в Ивано-Франковске - Юрий Козакевич

На фото: Ярослав Юрчишин

Областную организацию партии возглавит Владимир Тищенко, городскую организацию в Ивано-Франковске - Юрий Козакевич

Об этом сообщил заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Украины Ярослав Юрчишин местному изданию КУРС, пишет RegioNews.

По его словам, окончательное решение будет принимать команда партии на национальном уровне, но он будет рекомендовать на рассмотрение именно Тищенко и Козакевича.

"Тищенко формирует команду областного руководства и имеет все полномочия предлагать людей, которые будут в этой команде работать. Также работаю с Юрием Козакевич, который как член партии работает по городу Франковске. Конечно, это только начало ", - сказал Юрчишин.

"Голос" обновляет команду в области, поскольку в партии недовольны результатами партии и ее выдвиженцев на парламентских выборах в прошлом году.

Уже через несколько недель состоятся официальные презентации Ивано-Франковского городского и областного организаций.

Юрчишин также отметил, что "Голос" будет активно участвовать в местных выборах осенью этого года, в том числе партия будет выдвигать кандидата и на должность городского председателя Ивано-Франковска. Будет ли это Юрий Козакевич, по словам Юрчишина, пока говорить рано.

Владимир Тищенко - 39-летний предприниматель, ранее возглавлявший филиал "Правэкс-Банка" в Киеве. В прошлом году баллотировался как выдвиженец "Голоса" в 87-м избирательном округе (Надвирна), где победил кандидат от "Слуги народа" Зиновий Андреевич. Женат, воспитывает четверых детей.

Юрий Козакевич - общественный деятель, предприниматель. По образованию экономист: окончил ИФНТУНГ по специальности "менеджмент организаций" и Львовскую бизнес-школу. Соучредитель общественной инициативы "Франковск, который надо беречь".