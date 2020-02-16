Светлана Павелецкая будет руководить коммуникационным офисом Кабмина
Об этом сообщает "Детектор медиа”, пишет RegioNews.
"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на "плюсах”: "Нашу работу видят все”, – прокомментировала Павелецкая.
Светлана Павелецкая работала в "1+1 медиа” с 2011 по 2020 год. С декабря 2011 года, она возглавляла пиар-департамент "1+1”. С августа 2018 года возглавила департамент маркетинговых коммуникаций "1+1”. В августе 2019 Светлана Павелецкая стала членом правления "1+1 медиа”. 17 января 2020 года решила покинуть медиагруппу.
До работы в "1+1 медиа” Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест”. А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton.
Также Светлана Павелецкая вместе с гендиректором "1+1 медиа” Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства "Книголав”.
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