15:07  16 февраля
Россия презирает суверенитет европейских государств - министр обороны Германии
16:56  16 февраля
На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса
14:43  16 февраля
В Киеве задержали экс-"смотрящего" Запорожья Евгения Анисимова
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2020, 15:07

Россия презирает суверенитет европейских государств - министр обороны Германии

Читайте також
українською мовою
16 февраля 2020, 15:07
Читайте також українською мовою
Аннегрет Крамп-Карренбауэр в речи на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Россия осуществляет гибридные атаки и на Украину, и на Латвию, и на Германию
Аннегрет Крамп-Карренбауэр в речи на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Россия осуществляет гибридные атаки и на Украину, и на Латвию, и на Германию

Об этом сообщает RegioNews.

"Хотелось бы, чтобы Германия, Европа шли своим курсом и отстаивали собственные интересы. Йдться о системной конкуренции между США и Китаем и об отношениях с Россией, гибридными атаками и пренебрежением к территориального суверенитета давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и здесь, в Германии ", - подчеркнула министр.


#мюнхенська конференція #Аннегрет Крамп-Карренбауер
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »