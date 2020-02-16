Россия презирает суверенитет европейских государств - министр обороны Германии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в речи на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Россия осуществляет гибридные атаки и на Украину, и на Латвию, и на Германию

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в речи на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Россия осуществляет гибридные атаки и на Украину, и на Латвию, и на Германию

Об этом сообщает RegioNews. "Хотелось бы, чтобы Германия, Европа шли своим курсом и отстаивали собственные интересы. Йдться о системной конкуренции между США и Китаем и об отношениях с Россией, гибридными атаками и пренебрежением к территориального суверенитета давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и здесь, в Германии ", - подчеркнула министр.

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