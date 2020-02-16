Российские СМИ: Украинские рыбаки признались в браконьерстве

Россия опубликовала допрос еще троих украинских рыбаков. Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна

Россия опубликовала допрос еще троих украинских рыбаков. Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна

Об этом сообщают российские СМИ, пишет RegioNews.

Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают росСМИ.

Один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.