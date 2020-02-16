Из Китая не могут выехать криворожские танцоры

Три недели не могут эвакуировать из Уханя танцоров из балета Fashion Pa. Их возраст 19-24 года. В Китае они работали по контракту в парке развлечений. У артистов оформлены рабочие визы до марта

Фото: балет Fashion Pa

Три недели не могут эвакуировать из Уханя танцоров из балета Fashion Pa. Их возраст 19-24 года. В Китае они работали по контракту в парке развлечений. У артистов оформлены рабочие визы до марта

Об этом пишет издание NikopolNews, сообщает RegioNews.ua. Когда вспыхнула эпидемия коронавируса в Китае, в конце января началась эвакуация всех иностранных граждан, всех артистов вывезли. Остались только украинцы. По словам родителей ребят, украинская сторона уже трижды обещала эвакуации, танцоры подписывали соглашение на 14-дневный карантин. Последний раз дети должны были вылетать в Украину 10 февраля вечером, но опять вылет отложили. Обеспокоенные мамы говорят, что ребята выходят на связь через мессенджеры. В группе больных нет, все чувствуют себя хорошо. Ежедневно медицинские работники меряют всем температуру и дезинфицируют помещения в общежитии, где живут танцоры. На улицу в магазин выходят один раз в день. Питание ограничено, но танцоры не жалуются. "Когда забирали артистов из Польши и Франции, нашим ребятам предлагали карантин в этих странах, но украинская власть не согласилась. Мы обращались к премьер-министру, в МИД, везде обещают забрать наших детей из Уханя, но каждый раз то самолет не готов, то нет условий, куда поселить их на карантин. Почти месяц тянется эта история и никто не может нам помочь ", - говорит в отчаянии мама одной танцовщицы. Известно, что самолет с украинцами, ожидающими эвакуации из китайского города Ухань, вылетит 18 февраля и прибудет в Украину 19 февраля. Ранее эвакуация украинцев из провинции Хубей ожидалась 11 февраля.

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