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16 февраля 2020, 12:32 12

Бывший политзаключенный "ДНР" Асеев выступил на Мюнхенской конференции

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16 февраля 2020, 12:32 12
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Освобожденнній из плена журналист Станислав Асеев рассказал о пытках и избиениях боевиками
Фото: 24.ua
Освобожденнній из плена журналист Станислав Асеев рассказал о пытках и избиениях боевиками

Его выступление опубликовал в Facebook заместитель председателя "Укроборонпрома", бывший нардеп Мустафа Найем, передает RegioNews.

"Его выступление предельно точно передает всю абсурдность геополитической оттепели в отношении России на фоне открытого, наглого и варварского оскала Кремля на Востоке Украины", - отметил Найем.

Далее он привел текст речи Асеева:

"В 2012 году мой родной город Донецк встречал Чемпионат Европы по футболу с новым аэропортом, новым железнодорожным вокзалом и стадионом. Сейчас, в 2020 году, прежде всего Донецка нет.

Но есть кое-что другое. Прямо в центре города действует спецтюрьма МГБ, которая называется "Изоляция". Собственно там я находился 28 месяцев своего плена. И именно это место дает очень четкое понимание, с чем мы имеем дело, когда говорим о нашей войне сегодня.

На самом деле мы имеем дело не совсем с российской агрессией, когда - как это было когда-то - Москва смотрела на мою страну, как на хорошую загородную дачу. Сегодня мы имеем дело с чем-то, что вообще не имеет отношения к войне.

Потому что если заставляешь летнюю женщину заползать под нары только за то, что она подошла к немного открытого окна, или когда ты ночью заставляешь взрослого человека, мужчину, лаять, как собака, просто потому, что тебе так хочется ... это уже не совсем война . Это уже о том, ты вообще человек или нет.

Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие. Мне сочувствие не нужно. Сочувствие нужно тем, кто до сих пор находится в "Изоляции". Я рассказываю это для того, чтобы, когда мы будем вести переговоры с Российской Федерацией о наших территориях, мы четко понимали, что речь не идет о границе или экономике, хотя это очень важные составляющие.

Речь идет о свободе в самом высоком смысле этого слова, не может быть предметом торгов!

И когда некоторые наши западные коллеги не понимают этого, потому что чувствуют себя в безопасности благодаря тысячам гробов моих сограждан, то мы, украинцы, не имеем права об этом забывать! Ведь каждую минуту, прямо сейчас, пока я выступаю в этой светлой комнате в невероятном окружении - просто сейчас в центре моего Донецкая кого жестко и не по-человечески пытают.

И это именно тот "Колокол, который звонит по каждому".


#Станіслав Асєєв #мюнхенька конференція
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