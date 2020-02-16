На Тернопольщине россияне финансируют строительство храмов УПЦ МП
Об этом сообщает издание За Збручем, пишет RegioNews.
Еще в начале 2019 большинство жителей Онишковцев решили покинуть УПЦ МП и перейти к Православной Церкви Украины. Поэтому, со временем местные последователи Московского Патриархата взялись строить себе новое место для богослужений. Благодаря средствам, собранным в России, завершить начатое удалось в кратчайшие сроки.
Еще в конце октября прошлого года прихожанка Лидия Вишневская хвасталась в соцсетях о сборе средств на приходах округа Серпуховского церковного округа Московской епархии РПЦ, а уже в начале февраля года нынешнего в Онишковцах удалось завершить основную часть строительства храма УПЦ МП.
Онишкивцы - не первое село на Тернопольщине где русские помогают финансировать строительство церкви Московского Патриархата. Ранее сообщалось о сборе священником УПЦ МП через российский фонд "Начинание" средств на храм в Кохановке, что на Збаражчини.
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