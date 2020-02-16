На Тернопольщине россияне финансируют строительство храмов УПЦ МП

Управляющий Тернопольской епархией УПЦ МП митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий освятил новый храм церкви Московского Патриархата в селе Онишковцы Шумского района

Фото: религиозно-информационная служба Украины

Управляющий Тернопольской епархией УПЦ МП митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий освятил новый храм церкви Московского Патриархата в селе Онишковцы Шумского района

Об этом сообщает издание За Збручем, пишет RegioNews.

Еще в начале 2019 большинство жителей Онишковцев решили покинуть УПЦ МП и перейти к Православной Церкви Украины. Поэтому, со временем местные последователи Московского Патриархата взялись строить себе новое место для богослужений. Благодаря средствам, собранным в России, завершить начатое удалось в кратчайшие сроки.

Еще в конце октября прошлого года прихожанка Лидия Вишневская хвасталась в соцсетях о сборе средств на приходах округа Серпуховского церковного округа Московской епархии РПЦ, а уже в начале февраля года нынешнего в Онишковцах удалось завершить основную часть строительства храма УПЦ МП.

Онишкивцы - не первое село на Тернопольщине где русские помогают финансировать строительство церкви Московского Патриархата. Ранее сообщалось о сборе священником УПЦ МП через российский фонд "Начинание" средств на храм в Кохановке, что на Збаражчини.