В Николаеве взорвали витрину отделения "Приватбанка

В ночь на 16 февраля двое неизвестных при помощи взрыва проникли в отделение "Приватбанка" на ул. Космонавтов, расположенное возле завода смазочных систем

В ночь на 16 февраля двое неизвестных при помощи взрыва проникли в отделение "Приватбанка" на ул. Космонавтов, расположенное возле завода смазочных систем

Об этом пишут "Новости-N", сообщает RegioNews.

На месте происшествия очевидцы услышали шум от взрыва примерно в три часа ночи. Ставшая свидетелем взлома женщина видела двух мужчин в темной одежде, которые вошли в отделение и через несколько минут уже вышли, а после убежали.

На место вызвали полицию. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.