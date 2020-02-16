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16 февраля 2020, 11:07 7

В Николаеве взорвали витрину отделения "Приватбанка

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16 февраля 2020, 11:07 7
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В ночь на 16 февраля двое неизвестных при помощи взрыва проникли в отделение "Приватбанка" на ул. Космонавтов, расположенное возле завода смазочных систем 
В ночь на 16 февраля двое неизвестных при помощи взрыва проникли в отделение "Приватбанка" на ул. Космонавтов, расположенное возле завода смазочных систем 

Об этом пишут "Новости-N", сообщает RegioNews.

На месте происшествия очевидцы услышали шум от взрыва примерно в три часа ночи. Ставшая свидетелем взлома женщина видела двух мужчин в темной одежде, которые вошли в отделение и через несколько минут уже вышли, а после убежали.

На место вызвали полицию. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.


#Миколаїв #Приватбанк #вибух
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