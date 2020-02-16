Пристайко анонсирует новый обмен удерживаемыми весной
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми лицами планируют осуществить до встречи в "нормандском формате"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми лицами планируют осуществить до встречи в "нормандском формате"
Об этом он сказал после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет RegioNews.
Пристайко пояснил, что президент Зеленский планирует обменять 200 человек и добавил, что это почти "всех на всех".
Как известно, на предыдущей встрече стран "нормандской четверки" в Париже лидеры предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.
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