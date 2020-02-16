Пристайко анонсирует новый обмен удерживаемыми весной

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми лицами планируют осуществить до встречи в "нормандском формате"

На фото: Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми лицами планируют осуществить до встречи в "нормандском формате"

Об этом он сказал после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет RegioNews.

Пристайко пояснил, что президент Зеленский планирует обменять 200 человек и добавил, что это почти "всех на всех".

Как известно, на предыдущей встрече стран "нормандской четверки" в Париже лидеры предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.