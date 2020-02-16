Коронавирус: за сутки умерли 142 человека
Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет Regoinews.
Под присмотром медиков в стране остаются более 158 тысяч лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся более 11,2 тысячи пациентов. В Китае также насчитывается больше 8,2 тысячи людей с подозрением на вирус находящихся на карантине.
Между тем стало известно, что Канада вывезет из Японии своих граждан, находящихся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", который стоял на карантине в порту Йокогамы. Об этом говорится в сообщении канадского МИД. На судне находятся 255 граждан страны, 15 из них заражены коронавирусом.
В Японию из Канады вылетит специальный борт, который заберет граждан страны. Сроки эвакуации и число канадцев, которые будут вывезены, не уточняются. В Канаду привезут только граждан, не имеющих симптомов заболевания, а остальные останутся в Японии, где будут находиться под наблюдением врачей.
Напомним, судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медосмотра всех находящихся на борту.
На борту судна находились примерно 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Украину. Двое украинцев также заболели. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.
Известно, что самолет с украинцами, ожидающими эвакуации из китайского города Ухань, вылетит 18 февраля и прибудет в Украину 19 февраля. Ранее эвакуация украинцев из провинции Хубей ожидалась 11 февраля.
Напомним, по состоянию на вчера вирусом заразились более 67 тысяч человек.
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