11:11  15 февраля
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 67 тысяч человек
11:41  15 февраля
Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ
17:10  15 февраля
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2020, 09:46 2

"Мюнхенский план" по Украине снова на сайте конференции

Читайте також
українською мовою
16 февраля 2020, 09:46 2
Читайте також українською мовою
Принятый на Мюнхенской конференции скандальный документ "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер
Принятый на Мюнхенской конференции скандальный документ "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер

Об этом сообщает Европейская правда, пишет RegioNews.

В опубликованном документе предлагают выполнить 12 пунктов для "политического решения конфликта на востоке Украины". Скандальный план исчез с сайта почти сразу после публикации 14 февраля из-за жесткой критики мировых лидеров, в том числе США. Украинский МИД также отверг план "12 шагов к миру", отметив, что он не соответствует официальной позиции Украины.

Документ, разработанный в сотрудничестве с Россией, избегает упоминаний о нападении России на Украине и утверждает, что "конфликт на Донбассе стал следствием" катастрофических просчетов". Этот план предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без возврата Крыма Украине и, в перспективе, снятие санкций с России.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Во время выступления он рассказал о предстоящих выборах в Донбассе и в Крыму.

14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.

Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.


#Володимир Зеленський #мюнхенський план #мюнхенська конференція
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »