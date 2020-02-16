"Мюнхенский план" по Украине снова на сайте конференции
Об этом сообщает Европейская правда, пишет RegioNews.
В опубликованном документе предлагают выполнить 12 пунктов для "политического решения конфликта на востоке Украины". Скандальный план исчез с сайта почти сразу после публикации 14 февраля из-за жесткой критики мировых лидеров, в том числе США. Украинский МИД также отверг план "12 шагов к миру", отметив, что он не соответствует официальной позиции Украины.
Документ, разработанный в сотрудничестве с Россией, избегает упоминаний о нападении России на Украине и утверждает, что "конфликт на Донбассе стал следствием" катастрофических просчетов". Этот план предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без возврата Крыма Украине и, в перспективе, снятие санкций с России.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Во время выступления он рассказал о предстоящих выборах в Донбассе и в Крыму.
14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.
Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.
- 10:40 16 февраля Пристайко анонсирует новый обмен удерживаемыми весной
- 10:17 16 февраля Коронавирус: за сутки умерли 142 человека
- 09:46 16 февраля "Мюнхенский план" по Украине снова на сайте конференции
- 09:33 16 февраля "Слуги народа" хотят больше власти для президента Зеленского
- 18:43 15 февраля На Киевщине будут искать террористов: гражданам советуют ходить с паспортом
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы