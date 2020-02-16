"Мюнхенский план" по Украине снова на сайте конференции

Принятый на Мюнхенской конференции скандальный документ "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер

Принятый на Мюнхенской конференции скандальный документ "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер

Об этом сообщает Европейская правда, пишет RegioNews.

В опубликованном документе предлагают выполнить 12 пунктов для "политического решения конфликта на востоке Украины". Скандальный план исчез с сайта почти сразу после публикации 14 февраля из-за жесткой критики мировых лидеров, в том числе США. Украинский МИД также отверг план "12 шагов к миру", отметив, что он не соответствует официальной позиции Украины.

Документ, разработанный в сотрудничестве с Россией, избегает упоминаний о нападении России на Украине и утверждает, что "конфликт на Донбассе стал следствием" катастрофических просчетов". Этот план предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без возврата Крыма Украине и, в перспективе, снятие санкций с России.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Во время выступления он рассказал о предстоящих выборах в Донбассе и в Крыму.

14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.

Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.