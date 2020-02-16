"Слуги народа" хотят больше власти для президента Зеленского

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возвращение конституционного строя Украины к президентско-парламентской республики

на фото: Давид Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возвращение конституционного строя Украины к президентско-парламентской республики

Об этом он заявил в интервью "Прямому", пишет Regionews.

"Очень много людей в парламенте говорят о том, что, возможно, нам надо переходить к президентско-парламентской, а не парламентско-президентской форме правления. Почему они так думают? Потому что видят, как процессы внутри парламента делаются, и понимают, что с такой конфигурацией очень трудно принимать эффективные решения ", - заявил нардеп.

"Нужна эффективность. И когда кто-то условно единолично принимает решения, эффективность намного выше, чем коллегиально консенсус найти. И всегда НЕ win-win выходит в конце, а lose-lose - знаете, все проиграли, но это компромиссное решение. И вот мы таких очень много решений видим и принимаем в парламенте, даже имея монобильшисть ", - добавил Арахамия.

По его мнению, система в Украине несколько "розривноважена", что мешает государству двигаться вперед и догнать передовые страны Европы и Азии.

Напомним: согласно Конституции 1996 года Украина была президентско-парламентской республикой. Изменения, внесенные в Конституцию во время событий Оранжевой революции в конце 2004 года, предусматривали переход к парламентско-президентской форме правления с 1 января 2006 года.

Конституционный суд Украины (КСУ) 1 октября 2010 признал соответствующие изменения в законодательство неконституционными, мотивируя это нарушением процедуры их рассмотрения и принятия. Таким образом в Украине была возобновлена ​​президентско-парламентская форма правления.

В конце февраля 2014 года, после отстранения от власти Виктора Януковича Верховная Рада приняла закон, которым признала, что это решение КСУ является незаконным, вернув таким образом прежнюю форму правления.

Напомним: партия "Слуга народа" изменила свой устав и собралась идти а местные выборы.