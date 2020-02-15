Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы

Партия "Слуга народа" на съезде 15 февраля приняла новый устав, поскольку предыдущая редакция морально устарела

Фото: facebook/sluganarodu.official

Партия "Слуга народа" на съезде 15 февраля приняла новый устав, поскольку предыдущая редакция морально устарела

Как передает RegioNews со ссылкой на официальную страницу политсилы в Facebook, об этом заявил во время презентации документа глава партии Александр Корниенко.

"Именно поэтому был разработан новый устав, где усовершенствованны разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядок вступления в наши ряды, где урегулировали внутреннюю структуру и взаимодействие", - отметил он.

По его словам, в новом уставе, следуя принципу демократического развития, партия сочетает механизмы партийной централизации и децентрализации.

"Кроме того, будет введен единый электронный реестр членства партии с целью его опубликования. Мы также усилили права ревизионной комиссии и проработали финансовые вопросы с позиций открытости и прозрачности", - подчеркнул Корниенко.

Также он объявил об участии "Слуги народа" в местных выборах 25 октября 2020 года.

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заверил Корниенко и предложил "украинский центризм как идеологию партии".

Он признал, что власть проводит реформы медленно. "Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.

Поэтому на выборы партия запускает процесс открытого отбора кандидатов.

"Каждый человек будет иметь возможность подать пакет документов, зарегистрироваться на сайте, пройти отбор и стать кандидатом в областной, городской совет или совета ОТО", - пояснил Корниенко.

При этом в Высший совет партии избрали заместителя председателя фракции в Раде Евгению Кравчук, народных депутатов Артема Культенко, Александра Качура, Вадима Галайчука, Анатолия Остапенко, Романа Грищука и Ольгу Коваль, а также руководителя региональной работы на президентских и парламентских выборах Сергея Кострийчука.