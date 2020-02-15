Провести выборы на Донбассе без нарушений невозможно - российский политтехнолог
Как сообщает RegioNews, об этом написал российский политтехнолог Алексей Чеснаков у себя в Telegram.
"Тайминг не позволяет", - написал он.
Также Чеснаков прокомментировал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака относительно четкого плана украинской власти о проведении выборов на оккупированном Донбассе.
"Ермак по привычке качает воздух, создавая оптимистичные ожидания в аудитории там, где ответственно было бы признать реальные проблемы", - подчеркнул он.
При этом эксперт раскритиковал план "12 шагов к миру в Украине", заявив, что документ составляли люди, неглубоко погруженные в специфику украинского конфликта.
"Поскольку документ составляли люди, неглубоко погруженные в специфику украинского конфликта, его социальные и политические аспекты и, очевидно, решили использовать его урегулирования для решения других, более глобальных задач, работу следует признать бесполезной, но неэффективной. Экспертные оценки интересные, но нереалистичные" , - написал он.
Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о существовании определенных условий, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможны. Он добавил, что логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины.
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