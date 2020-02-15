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15 февраля 2020, 16:41 11

Провести выборы на Донбассе без нарушений невозможно - российский политтехнолог

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15 февраля 2020, 16:41 11
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Провести местные выборы в 2020 году на Донбассе без принципиальных нарушений Минских соглашений или грубого нарушения действующего украинского законодательства просто невозможно
Фото: novorosinform.org
Провести местные выборы в 2020 году на Донбассе без принципиальных нарушений Минских соглашений или грубого нарушения действующего украинского законодательства просто невозможно

Как сообщает RegioNews, об этом написал российский политтехнолог Алексей Чеснаков у себя в Telegram.

"Тайминг не позволяет", - написал он.

Также Чеснаков прокомментировал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака относительно четкого плана украинской власти о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

"Ермак по привычке качает воздух, создавая оптимистичные ожидания в аудитории там, где ответственно было бы признать реальные проблемы", - подчеркнул он.

При этом эксперт раскритиковал план "12 шагов к миру в Украине", заявив, что документ составляли люди, неглубоко погруженные в специфику украинского конфликта.

"Поскольку документ составляли люди, неглубоко погруженные в специфику украинского конфликта, его социальные и политические аспекты и, очевидно, решили использовать его урегулирования для решения других, более глобальных задач, работу следует признать бесполезной, но неэффективной. Экспертные оценки интересные, но нереалистичные" , - написал он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о существовании определенных условий, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможны. Он добавил, что логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины.


выборы Донбасс Россия Алексей Чеснаков
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