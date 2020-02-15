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15 февраля 2020, 16:18 18

В Минобороны рассказали, когда отменят срочную службу

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15 февраля 2020, 16:18 18
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В Министерстве обороны Украины обсуждают вопрос об отмене срочной службы
Фото: khovk.org
В Министерстве обороны Украины обсуждают вопрос об отмене срочной службы

Как сообщили RegioNews в пресс-службе ведомства, возможен отказ от срочной службы будет рассматриваться с учетом отечественного и зарубежного опыта.

"В дальнейшем возможен отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве", - говорится в сообщении.

При этом отметили, что в текущем году, в 2020-м, призыв граждан на срочную службу будет происходить планово и в строгом соответствии с законом.

Эти объяснения Минобороны выдало из-за того, что 14 февраля некоторые СМИ распространили цитату из выступления заместителя министра обороны Украины Александра Полищука на заседании комитета Верховной Рады, а именно: "В текущем году у нас нет планов по отказу от призыва". При этом в медиа не конкретизировали, что имеется в виду лишь 2020 год.

"Любые решения по смене курса реформ не принимались", - резюмировали в министерстве.


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