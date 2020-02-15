Франция предлагает изменить формат общения с Россией
Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Санкции не принесли ничего позитивного. И конечно, много будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми... Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают" - сказал он.
При этом француз добавил, что несколько лет встречи в нормандском формате не происходили, но теперь лидеры готовы проводить встречи снова. "Более трех лет не было никаких встреч в нормандском формате. Мы хотим опять начать встречаться", - добавил он.
Также Макрон отметил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому ее нельзя "постоянно блокировать и игнорировать".
Одновременно он сказал, что не думает, что Россия "будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами".
"Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции", - резюмировал французский лидер.
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 18:11 15 февраля Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения
- 17:47 15 февраля В Одессе противники незаконной застройки склонов перекрыли Фонтанскую дорогу (ФОТО)
- 17:31 15 февраля Украина готова патрулировать границы вместе с ОБСЕ и ОРДЛО - Зеленский
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 16:41 15 февраля Провести выборы на Донбассе без нарушений невозможно - российский политтехнолог
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"