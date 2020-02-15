Франция предлагает изменить формат общения с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в отношении России необходимо разработать новую стратегию общения

Фото: aisnenouvelle.fr

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в отношении России необходимо разработать новую стратегию общения

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Санкции не принесли ничего позитивного. И конечно, много будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми... Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают" - сказал он.

При этом француз добавил, что несколько лет встречи в нормандском формате не происходили, но теперь лидеры готовы проводить встречи снова. "Более трех лет не было никаких встреч в нормандском формате. Мы хотим опять начать встречаться", - добавил он.

Также Макрон отметил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому ее нельзя "постоянно блокировать и игнорировать".

Одновременно он сказал, что не думает, что Россия "будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами".

"Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции", - резюмировал французский лидер.