Подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева сообщили о подозрении
Как передает RegioNews, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в столичной прокуратуре.
"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г.р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п.6, 11, 12 ч. 2 ст.115 и ч.3 ст.358 УК Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 2 февраля 2020 года, около 18:10, неизвестный застрелил 42-летнего местного жителя во дворе дома №119 по улице Саксаганского в Киеве. Погибшим оказался киевлянин, пластический хирург Андрей Сотник, который работал руководителем в "DMK Ukraine". На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.
Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
14 февраля сотрудники ГУ Нацполиции Украины задержали двоих подозреваемых в убийстве врача. Один из них, иностранный гражданин, был задержан в аэропорту Одессы, второй подозреваемый был задержан в столице.
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