Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
Как передает RegioNews, об этом он заявил во время выступления в панели "Townhall on Ukraine" 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
По его словам, в годовом отчете по безопастности, который готовился к конференции в Мюнхене, есть только восемь упоминаний об Украине и это самый низкий показной с момента оккупации Крыма и Донбасса.
"А не рано все начали успокаиваться? Это опасная тенденция. Сейчас на планете много горячих конфликтов, но нельзя забывать об Украине", - сказал гарант.
Отдельно Зеленский обратился к участникам Мюнхенской конференции с просьбой изменить терминологию.
"Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе. Мы хотим прекратить эту войну. И будем рады, когда упоминания об Украине исчезнут с международных докладов о конфликтах в мире. Но это произойдет только тогда, когда на Донбассе воцарится мир и Украина вернет все свои территории".
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