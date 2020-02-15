Перед приездом Сийярто в Киев Россия взялась защищать венгерскую общину Закарпатья

Посол России в Венгрии Владимир Сергеев накануне официального визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто дал интервью российскому агентству, в котором поднимался вопрос "притеснений" венгерского нацменьшинства через проведение образовательной реформы в Украине

Фото: facebook/RusEmbHungary

Посол России в Венгрии Владимир Сергеев накануне официального визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто дал интервью российскому агентству, в котором поднимался вопрос "притеснений" венгерского нацменьшинства через проведение образовательной реформы в Украине

Как сообщает RegioNews, в частности, россЗМИ прониклось принятием закона "Об образовании" в 2017 году и закона "О среднем образовании" с января 2020 года, где урегулирован вопрос преподавания в школах на государственном языке и языках национальных меньшинств.

Так, на вопрос журналистов о возможных совместных планах Москвы и Будапешта по защите прав нацменьшинств в Украине, Владимир Сергеев ответил, что они готовы к такому сотрудничеству и призывают Венгрию действовать.

"Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям", - сказал он.

Также Сергеев добавил, что "не секрет, что в ответ на принятый в 2017 году Верховной Радой Украины закон об образовании, который определил украинский язык как государственный язык обучения, Венгрия анонсировала и реализует по Киеву комплекс мер дипломатического влияния".

"Мы, со своей стороны, в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "укранизаторським" курсом Киева", - подчеркнул дипломат и добавил, что официальный Будапешт пока не спешит с ответом.

Напомним, недавно стало известно, что венгры первыми обратились к Москве с просьбой "защитить их нацменьшинство в Украине". Тайное обращение депутатов венгерского парламента за подписью председателя Национального собрания Ласло Кеверих от октября 2017 года адресовалось лично спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

7 февраля состоялся визит венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Украину, во время которого он пытался выставить условия украинской стороне о внесении изменений в закон Украины "О среднем образовании", приравняв венгерский язык к языкам коренных народов Украины.