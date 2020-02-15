На Киевщине будут искать террористов: гражданам советуют ходить с паспортом
Как передает RegioNews, об этом сообщило ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook.
"17-21 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении.
В то же время СБУ призвала жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
"Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и поведения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнули в управлении.
- 18:43 15 февраля На Киевщине будут искать террористов: гражданам советуют ходить с паспортом
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 18:11 15 февраля Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения
- 17:47 15 февраля В Одессе противники незаконной застройки склонов перекрыли Фонтанскую дорогу (ФОТО)
- 17:31 15 февраля Украина готова патрулировать границы вместе с ОБСЕ и ОРДЛО - Зеленский
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"