На Киевщине будут искать террористов: гражданам советуют ходить с паспортом

Служба безопасности Украины проведет 17-21 февраля в Киевской области масштабные антитеррористические учения

Фото: dpsu.gov.ua

Служба безопасности Украины проведет 17-21 февраля в Киевской области масштабные антитеррористические учения

Как передает RegioNews, об этом сообщило ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook.

"17-21 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В то же время СБУ призвала жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

"Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и поведения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнули в управлении.