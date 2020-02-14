17:19  14 февраля
В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
17:59  14 февраля
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
12:28  14 февраля
Расследование по Оману: Кремль опровергает, ОП подает в суд
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2020, 19:55 13

В центре Афин произошла стрельба: есть погибший, задержали 129 человек

Читайте також
українською мовою
14 февраля 2020, 19:55 13
Читайте також українською мовою
Конфликт произошел из-за контрабандных сигарет
Фото: полиция в Греции. Ekathimerini
Конфликт произошел из-за контрабандных сигарет

Как сообщает RegioNews со ссылкой на греческую газету Ekathimerini, в центре Афин произошла стрельба. В результате погиб один человек, еще один ранен.

Греческая полиция задержала в центре столицы по меньшей мере 129 человек после смертельной стрельбы.

Накануне 30 человек с ножами и огнестрельным оружием напали на группу продавцов контрабандных сигарет. Как говорят свидетели, нападавшие требовали от них деньги за сохранение места торговли.

Правоохранители предполагают, что конфликт может быть связан с разборками между криминальными кругами за контроль потоков контрабанды, перевозки наркотиков и продажу фальшивых документов.

Напомним, 13 февраля в Харькове патрульный полицейский пытался стрельбой остановить нарушителя. Его подозревают в превышении служебных полномочий.


смерть поліція греція афіни стрілянина затримання
В Мукачеве руководство полиции города отстранено от обязанностей
11 февраля 2020, 13:49
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »