В центре Афин произошла стрельба: есть погибший, задержали 129 человек

Конфликт произошел из-за контрабандных сигарет

Фото: полиция в Греции. Ekathimerini

Конфликт произошел из-за контрабандных сигарет

Как сообщает RegioNews со ссылкой на греческую газету Ekathimerini, в центре Афин произошла стрельба. В результате погиб один человек, еще один ранен.

Греческая полиция задержала в центре столицы по меньшей мере 129 человек после смертельной стрельбы.

Накануне 30 человек с ножами и огнестрельным оружием напали на группу продавцов контрабандных сигарет. Как говорят свидетели, нападавшие требовали от них деньги за сохранение места торговли.

Правоохранители предполагают, что конфликт может быть связан с разборками между криминальными кругами за контроль потоков контрабанды, перевозки наркотиков и продажу фальшивых документов.

Напомним, 13 февраля в Харькове патрульный полицейский пытался стрельбой остановить нарушителя. Его подозревают в превышении служебных полномочий.