В центре Афин произошла стрельба: есть погибший, задержали 129 человек
Как сообщает RegioNews со ссылкой на греческую газету Ekathimerini, в центре Афин произошла стрельба. В результате погиб один человек, еще один ранен.
Греческая полиция задержала в центре столицы по меньшей мере 129 человек после смертельной стрельбы.
Накануне 30 человек с ножами и огнестрельным оружием напали на группу продавцов контрабандных сигарет. Как говорят свидетели, нападавшие требовали от них деньги за сохранение места торговли.
Правоохранители предполагают, что конфликт может быть связан с разборками между криминальными кругами за контроль потоков контрабанды, перевозки наркотиков и продажу фальшивых документов.
Напомним, 13 февраля в Харькове патрульный полицейский пытался стрельбой остановить нарушителя. Его подозревают в превышении служебных полномочий.
- 19:55 14 февраля В центре Афин произошла стрельба: есть погибший, задержали 129 человек
- 19:40 14 февраля Минздрав готовит стратегию развития на десять лет вперед
- 19:17 14 февраля На выборы в 179 округ зарегистрировались уже 19 кандидатов
- 19:07 14 февраля Романтическая статистика и искренние пожелания: Как политики поздравляли с Днем Валентина
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук инициирует увольнение своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе