Минздрав готовит стратегию развития на десять лет вперед
Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, МОЗ работает над Национальной стратегией здоровья нации до 2030.
По словам главы министерства Зоряны Скалецкой, на сегодня в Минздраве работает 8 межведомственных групп, которые разрабатывают стратегии на 5-7 лет, которых до сентября 2019 года не было.
Как известно, Национальная стратегия здоровья нации - это цели устойчивого развития, то есть ориентиры, которых нужно достичь к 2030 году с помощью нескольких стратегий, которые разрабатываются или планируют разработать МОЗ Украины.
В министерстве уточнили, что несколько стратегий уже было принято правительством. В частности, это Стратегия развития иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней, которые можно предотвратить проведением иммунопрофилактики на период до 2022 года; Стратегия обеспечения биологической безопасности и биологической защиты по принципу "Единое здоровье” на период до 2025 года и план мероприятий по ее реализации; Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусным гепатитом на период до 2030 года; Государственная стратегия развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению; План мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах на 2020-2024 годы
Напомним, ранее Минздрав сообщил, что в Украине за прошедшую неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа.
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