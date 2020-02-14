На Прикарпатье хотят построить мини-ГЭС

ООО "Екоенергетика” подало уведомление о намерении построить мини-ГЭС мощностью до 500 кВт.

Река Свеча, фото с Wikipedia

ООО "Екоенергетика” подало уведомление о намерении построить мини-ГЭС мощностью до 500 кВт.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Курс.

ООО "Екоенергетика” подало в Единый реестр ОВД сообщение о планируемой деятельности – предприятие планирует построить мини-ГЭС мощностью до 500 кВт.

ООО "Екоенергетика” предлагает два места для строительства ГЭС на территории Выгодской ОТГ, расстояние между которыми примерно 5 км. На одном из них уже есть гидросооружения, которые предприятие планирует использовать для строительства ГЭС.

"В рамках реализации проекта планируется строительство здания мини-ГЭС, водоприемника, водоотводного канала, рибохода, капитальный ремонт существующей плотины. Установленная мощность минигидроелектростанции до 500 кВт, ежегодная генерация экологически чистой электроэнергии ожидается на уровне 2 439 500 кВт”, – говорится в документе.

Ориентировочный срок эксплуатации мини-ГЭС 50 лет.

В разделе "Социально-экономическое влияние планируемой деятельности” предприятие указало, что "улучшится экологическое состояние и условия жизнедеятельности населения”, будут созданы рабочие места и возрастут поступления в местный бюджет.

ООО "Екоенергетика" зарегистрировано в 2013 в поселке Выгода. Директором является Антон Сенюк, который является учредителем или руководителем еще нескольких компаний, которые занимаются альтернативной энергетикой.

По 50% компании принадлежит ООО "Униплит” и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Комфорт инвест”. Конечными бенефициарными собственниками предприятия являются учредители "Униплита”, харьковчане Владимир Гурко, Олег Киселев, Павел Манасьян.

Напомним, предприятие "Униплит” созданное почти 20 лет назад в Выгоде на базе "Выгодского лесокомбината” и занимается деревообработкой.

Отметим, что река Свеча является правым притоком Днестра, протекающего на территории Ивано-Франковской и Львовской областей. В Долинском районе река Свеча с 1993 г. внесена в ландшафтный заказник "Река Свеча с притоком Мизункой”.

Напомним, что в 2015 году Ивано-Франковская областная рада проголосовала за мораторий на строительство ГЭС в русле Днестра на территории области.