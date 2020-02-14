В Измаиле в жилом доме прогремел взрыв
В пятницу, 14 февраля, в Измаиле в многоэтажном доме произошел взрыв.
В пятницу, 14 февраля, в Измаиле в многоэтажном доме произошел взрыв.
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Бессарабию INFORM.
Взрыв раздался на улице Энгельса, 5 в квартире на третьем этаже многоэтажного жилого дома.
На месте происшествия прибыли сотрудники горрайонного отделения ГСЧС.По предварительным данным, взорвался газ.
В результате происшествия никто не пострадал. В момент взрыва в квартире никого не было.
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