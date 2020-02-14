В Измаиле в жилом доме прогремел взрыв

В пятницу, 14 февраля, в Измаиле в многоэтажном доме произошел взрыв.

В пятницу, 14 февраля, в Измаиле в многоэтажном доме произошел взрыв.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Бессарабию INFORM.

Взрыв раздался на улице Энгельса, 5 в квартире на третьем этаже многоэтажного жилого дома.

На месте происшествия прибыли сотрудники горрайонного отделения ГСЧС.По предварительным данным, взорвался газ.

В результате происшествия никто не пострадал. В момент взрыва в квартире никого не было.