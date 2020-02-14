Жили без паспортов в заброшенном доме: под Запорожьем депортировали семью мигрантов
Семью из трех человек, которая проживала в Запорожской области, депортировали на родину в Россию.
Семью из трех человек, которая проживала в Запорожской области, депортировали на родину в Россию.
Об этом сообщила миграционная служба Запорожской области, передает RegioNews.
Мать вместе со своими двумя взрослыми сыновьями проживали в городе Васильевка в заброшенном доме и перебивалась сезонными работами на полях.
При этом двое сыновей вообще не имели паспортов, у них были только свидетельства о рождении. В Миграционной службе им смогли оформить специальные документы, для того чтобы они пересекли границу и вернулись в Российскую Федерацию.
Сообщается, что в декабре прошлого года суд обязал женщину покинуть территорию Украины. Теперь же миграционная служба приняла решение и о принудительной депортации двух ее сыновей.
Отмечается, что семье незаконных мигрантов запрещен въезд в Украину на срок от трех до пяти лет.
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