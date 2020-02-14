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14 февраля 2020, 17:50 1

Жили без паспортов в заброшенном доме: под Запорожьем депортировали семью мигрантов

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українською мовою
14 февраля 2020, 17:50 1
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Семью из трех человек, которая проживала в Запорожской области, депортировали на родину в Россию.
Фото: миграционная служба
Семью из трех человек, которая проживала в Запорожской области, депортировали на родину в Россию.

Об этом сообщила миграционная служба Запорожской области, передает RegioNews.

Мать вместе со своими двумя взрослыми сыновьями проживали в городе Васильевка в заброшенном доме и перебивалась сезонными работами на полях.

При этом двое сыновей вообще не имели паспортов, у них были только свидетельства о рождении. В Миграционной службе им смогли оформить специальные документы, для того чтобы они пересекли границу и вернулись в Российскую Федерацию.

Сообщается, что в декабре прошлого года суд обязал женщину покинуть территорию Украины. Теперь же миграционная служба приняла решение и о принудительной депортации двух ее сыновей.

Отмечается, что семье незаконных мигрантов запрещен въезд в Украину на срок от трех до пяти лет.


миграционная служба депортация
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