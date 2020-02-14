Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"

Обуховский райсовет обратился к президенту относительно возможного размещения эвакуированных из Китая в местном санаториия "Пролисок"

Обуховский райсовет обратился к президенту относительно возможного размещения эвакуированных из Китая в местном санаториия "Пролисок"

Об этом сообщает RegioNews.

Как сообщила председатель Обуховского райсовета Лариса Ильенко, к ней обратилось руководство местного отделения УДСНС Украины о проведении совещания в "Пролиске" для изучения возможностей размещения там украинский, эвакуированных из Китая.

49-та невідкладна сесія Обухівської районної ради Опубліковано Дианою Сухих Пʼятниця, 14 лютого 2020 р.

В санаторий "Подснежник" на совещание отправили депутата Обуховского райсовета Анатолия Шапоренко и главного врача Обуховской центральной райбольницы Игоря Биличенко. По словам Шапоренко, на совещании присутствовали также представители Нацполиции, Службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. Они обсуждали транспортировки, поселения, питание и медицинское наблюдение граждан Украины после эвакуации.

В то же время депутаты райсовета отметили, что никаких официальных распоряжений о расселении эвакуированных в "Пролиске" пока нет.

Сессия приняла обращение к Кабинету министров, в котором просит официального подтверждения информации о санатория "Пролисок".

Председатель райсовета Лариса Ильенко предложила также составить график дежурств депутатов и членов общины на случай, если эвакуированных действительно привезут в "Пролеска".

"Нас 34 депутата, каждый приведет по 100 человек из своей деревни. Вместе мы справимся с этой проблемой, когда нам привезут этих граждан Украины ! - заявила чиновница.

Известно, что самолет с украинцами, ожидающими эвакуации из китайского города Ухань, вылетит 18 февраля и прибудет в Украину 19 февраля. Ранее эвакуация украинцев из провинции Хубей ожидалась 11 февраля.

Как уже сообщало RegioNews, Обуховский райсовет высказал протест против расселения эвакуированных из Китая в санатории "Пролисок".

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