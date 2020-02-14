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14 февраля 2020, 17:16 3

Мэр Черновцов подает апелляцию против возобновление судом скандального руководителя родильного дома

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14 февраля 2020, 17:16 3
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Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук вынужденно восстановил в должности генерального директора коммунального некоммерческого предприятия "Городской клинический родильный дом №1" Дмитрия Манчуленко. Такое решение суда мэр обещает обжаловать.
Перинатальный центр в Черновцах, фото издания Pogliad.ua
Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук вынужденно восстановил в должности генерального директора коммунального некоммерческого предприятия "Городской клинический родильный дом №1" Дмитрия Манчуленко. Такое решение суда мэр обещает обжаловать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу городского главы Алексея Каспрука в facebook.

"Вынужден исполнить решение суда и заключить срочный трудовой контракт с генеральным директором КНП "Городской клинический родильный дом №1" Дмитрием Манчуленко с 1 августа 2019 года", - говорится в заметке.

Судья принял решение не только восстановить Манчуленко на предыдущей должности, но и обязал главу без конкурса назначить его директором будущего перинатального центра с минимальным сроком контракта на 3 года. За неисполнение решения суда предусмотрена криминальная ответственность.

"Свою позицию в отношении этого руководителя я не изменил. Считаю его неспособным выполнять функции главного администратора роддома, а тем более будущего перинатального центра. На решение суда подаю апелляцию", - говорит мэр.

Каспрук уволил Манчуленко с должности главного врача в июле прошлого года. Аргументировал решение тем, что учреждение изменило свой статус на коммунальное некоммерческое предприятие, поэтому руководителя должны назначить на основании конкурса.

С 1 апреля КНП "Городской клинический родильный дом №1" меняет владельца, переходит в областное подчинение. Председатель выразил надежду, что областная власть поддержит его позицию в апелляционном суде.


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