В Запорожской области за два месяца закрыли 40 игровых залов
За последние два месяца в Запорожской области остановили деятельность 40 незаконных игорных залов и 16 нелегальных АЗС.
За последние два месяца в Запорожской области остановили деятельность 40 незаконных игорных залов и 16 нелегальных АЗС.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Первый Запорожский"
Во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 14 февраля, глава областной прокуратуры Владимир Калюга рассказал, что противодействие незаконному игорному бизнесу и незаконной деятельности АЗС – одно из приоритетных направлений работы прокуратуры области.
Отчитываясь по итогам работы, Калюга рассказал, что за два месяца в регионе удалось закрыть 40 "казино" и 16 нелегальных АЗС, 5 из которых уже демонтировали.
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