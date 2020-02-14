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14 февраля 2020, 17:26 2

В Запорожской области за два месяца закрыли 40 игровых залов

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14 февраля 2020, 17:26 2
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За последние два месяца в Запорожской области остановили деятельность 40 незаконных игорных залов и 16 нелегальных АЗС.
Фото: Первый запорожский
За последние два месяца в Запорожской области остановили деятельность 40 незаконных игорных залов и 16 нелегальных АЗС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Первый Запорожский"

Во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 14 февраля, глава областной прокуратуры Владимир Калюга рассказал, что противодействие незаконному игорному бизнесу и незаконной деятельности АЗС – одно из приоритетных направлений работы прокуратуры области.

Отчитываясь по итогам работы, Калюга рассказал, что за два месяца в регионе удалось закрыть 40 "казино" и 16 нелегальных АЗС, 5 из которых уже демонтировали.


прокуратура
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