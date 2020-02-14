В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Луганской области.
Так, во время проверок в одном из военных подразделений, СБУ обнаружила, что подчиненные командира несколько месяцев были вынуждены работать без допуска к государственной тайне. В результате это создало угрозу разглашения секретных сведений. Военному отменили допуск к гостайне и освободили от должности.
Допуск также отменили руководителю подразделения правоохранительного органа. При назначении на новую должность правоохранитель указал, что не состоял и не состоит в гражданстве других государств. Однако выяснилось, что он и его близкие имеют гражданство Российской Федерации. К тому же гражданином РФ он стал уже в период агрессии против Украины. Нарушителя уволили со службы.
Еще одному стражу порядка отказано в переоформлении допуска к гостайне за того, что он пытался скрыть, что его близкие родственники живут в Москве.
Руководителю одного из местных органов власти также отказали в допуске к гостайне. По неизвестным причинам чиновник решил скрыть, что в прошлом году трижды побывал за рубежом, в частности, посещал РФ.
Грубые систематические нарушения законодательства Служба обнаружила в деятельности одного городского совета и двух районных госадминистраций Луганской области. Органы лишили права на деятельность, связанную с государственной тайной. Должностных лиц привлекли к ответственности.
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