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14 февраля 2020, 17:40 1

В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ

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14 февраля 2020, 17:40 1
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В Луганской области СБУ обнаружила системные нарушения законодательства в работе с секретными материалами
Фото: Скрин с видео Службы безопасности Украины
В Луганской области СБУ обнаружила системные нарушения законодательства в работе с секретными материалами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Луганской области.

Так, во время проверок в одном из военных подразделений, СБУ обнаружила, что подчиненные командира несколько месяцев были вынуждены работать без допуска к государственной тайне. В результате это создало угрозу разглашения секретных сведений. Военному отменили допуск к гостайне и освободили от должности.

Допуск также отменили руководителю подразделения правоохранительного органа. При назначении на новую должность правоохранитель указал, что не состоял и не состоит в гражданстве других государств. Однако выяснилось, что он и его близкие имеют гражданство Российской Федерации. К тому же гражданином РФ он стал уже в период агрессии против Украины. Нарушителя уволили со службы.

Еще одному стражу порядка отказано в переоформлении допуска к гостайне за того, что он пытался скрыть, что его близкие родственники живут в Москве.

Руководителю одного из местных органов власти также отказали в допуске к гостайне. По неизвестным причинам чиновник решил скрыть, что в прошлом году трижды побывал за рубежом, в частности, посещал РФ.

Грубые систематические нарушения законодательства Служба обнаружила в деятельности одного городского совета и двух районных госадминистраций Луганской области. Органы лишили права на деятельность, связанную с государственной тайной. Должностных лиц привлекли к ответственности.


гостайна
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