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14 февраля 2020, 17:16

Заболеваемость гриппом в Запорожье превысила эпидпорог

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14 февраля 2020, 17:16
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По данным специалистов, эпидпорог заболеваемости гриппом был превышен на 4,8%.
Фото: Запорожский областной лабораторный центр МОЗ
По данным специалистов, эпидпорог заболеваемости гриппом был превышен на 4,8%.

Об этом передает Regionews, ссылаясь на Областной лабораторный центр МОЗ.

Больше половины заболевших (65,4%) составили дети и подростки до 17 лет.

Всего за последнюю неделю в Запорожье зарегистрировано 5,4 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По состоянию на 14 февраля, чтобы предотвратить вирусное заболевание, вакцинировано 14,5 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области от гриппа умерло пять человек.


грипп эпидпорог
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