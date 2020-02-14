Заболеваемость гриппом в Запорожье превысила эпидпорог

По данным специалистов, эпидпорог заболеваемости гриппом был превышен на 4,8%.

Фото: Запорожский областной лабораторный центр МОЗ

По данным специалистов, эпидпорог заболеваемости гриппом был превышен на 4,8%.

Об этом передает Regionews, ссылаясь на Областной лабораторный центр МОЗ.

Больше половины заболевших (65,4%) составили дети и подростки до 17 лет.

Всего за последнюю неделю в Запорожье зарегистрировано 5,4 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По состоянию на 14 февраля, чтобы предотвратить вирусное заболевание, вакцинировано 14,5 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области от гриппа умерло пять человек.