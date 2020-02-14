Во Львове будут инновационно лечить каштаны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет..
Тестовыми участками станут проспект Свободы и сквер "На Валах".
"Во Львове этом году планируем впервые провести эксперимент с биологического лечения веток каштанов от минирующей моли. Мы не знаем как выглядит это дерево осенью, потому что еще в середине лета его листья внезапно желтеют и опадают", - отметила начальник управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова.
Ранее во Львове несколько раз проводили эксперименты по лечению каштанов способом инъекций. То есть в ствол дерева вводились специальные инъекции, которые, фактически, делали каштан непригодным для употребления молью. В то же время он мог быть ядовитым для птиц и пчел, поэтому от этого метода здесь отказались.
Как выяснилось, есть биологические методы борьбы с этим вредителем, например ферамоновые ловушки.
"На первом этапе мы выстраиваем защитный пояс для отлова первой генерации моли. Благодаря этому нам удастся минимизировать популяцию этого вредителя и уберечь деревья от его нападений. Эта технология абсолютно безопасна для людей и птиц", — рассказал Анар Душдуров, менеджер по развитию бизнеса ООО "НПП "БИОХИМТЕХ Украина".
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