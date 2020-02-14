В Крыму избрали главу администрации Черноморского района

Администрацию Черноморского района Крыма после гибели в ДТП прежнего главы администрации Людмилы Глушко возглавит бывший глава районного совета Алексей Михайловский.

Фото: администрация Черноморского района

Администрацию Черноморского района Крыма после гибели в ДТП прежнего главы администрации Людмилы Глушко возглавит бывший глава районного совета Алексей Михайловский.

Об этом Regionews сообщили в пресс-службе администрации Черноморского района.

В ходе конкурса, который состоялся 12 февраля, члены комиссии определили двух кандидатов на замещение должности главы администрации района.

На состоявшемся в пятницу, 14 февраля, заседании Черноморского районного совета депутаты единогласно приняли решение об избрании Алексея Михайловского на должность главы.

Справка: Алексей Михайловский родился 2 октября 1977 года в селе Ивановка Сакского района Крымской области.

В 2001 году окончил Крымский Государственный медицинский университет им. С.Г.Георгиевского по специальности "врач-специалист", квалификация "врач 2 категории".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Сакской центральной районной больнице, с 2001 года по 2002 год – врач физиотерапевт, врач функциональной диагностики, с 2002 года – заместитель главного врача Центральной районной больницы п. Черноморское по вопросам медицинского обслуживания населения района.

С 01.12.2010 по 28.09.2012 – заместитель председателя Черноморского районного совета. С 2012 года назначен на должность главного врача Коммунального заведения "Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Черноморского района".

11 июля 2014 года избран заместителем председателя Черноморского районного совета.

С 02.10.2014 по 01.10.2019 – глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председатель Черноморского районного совета.

02.10.2019 избран главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателем Черноморского районного совета. Депутат Черноморского районного совета 5,6 и 1 созыва.