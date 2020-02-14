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14 февраля 2020, 16:21 3

Украина и Румыния обсудили усиления безопасности Черноморского региона

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14 февраля 2020, 16:21 3
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Министры Украины и Румынии договорились о дополнительном сотрудничестве
Фото: Корабли НАТО в Черном море. Думская
Министры Украины и Румынии договорились о дополнительном сотрудничестве

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке обсудили сотрудничество в контексте безопасности Черноморского региона.

"В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. Стороны сосредоточили свое внимание на теме безопасности в Черноморском регионе. Андрей Загороднюк отметил важность сотрудничества на уровне военно-морских сил и усиление совместной работы с партнерами в Восточно-Европейском регионе с целью обеспечения стабильности в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Как известно, министры обсудили такие направления сотрудничества - будущее подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, а также обмен информацией о воздушной и морской обстановке.

Напомним, в январе Черноморский флот Российской Федерации вблизи берегов аннексированного Крыма провел военные учения. На них присутствовал президент РФ Владимир Путин.


Україна румунія чорноморський регіон безпека міноборони
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