Украина и Румыния обсудили усиления безопасности Черноморского региона

Министры Украины и Румынии договорились о дополнительном сотрудничестве

Фото: Корабли НАТО в Черном море. Думская

Министры Украины и Румынии договорились о дополнительном сотрудничестве

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке обсудили сотрудничество в контексте безопасности Черноморского региона.

"В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. Стороны сосредоточили свое внимание на теме безопасности в Черноморском регионе. Андрей Загороднюк отметил важность сотрудничества на уровне военно-морских сил и усиление совместной работы с партнерами в Восточно-Европейском регионе с целью обеспечения стабильности в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Как известно, министры обсудили такие направления сотрудничества - будущее подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, а также обмен информацией о воздушной и морской обстановке.

Напомним, в январе Черноморский флот Российской Федерации вблизи берегов аннексированного Крыма провел военные учения. На них присутствовал президент РФ Владимир Путин.